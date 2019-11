Promes en Ziyech zorgen voor vijf identieke goals in een maand

Video Messi scoort in jubileumdu­el, Suárez passeert Rivaldo

21:46 Lionel Messi schittert vanavond in zijn 700ste wedstrijd voor FC Barcelona. De 32-jarige aanvoerder uit Argentinië was vanavond in Camp Nou na 33 minuten al goed voor een goal en een assist tegen Borussia Dortmund.