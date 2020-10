PSG mist Verratti en Paredes tegen United

Europa League Tottenham Hotspur komt met de schrik vrij bij Lokomotiv Plovdiv

17 september Tottenham Hotspur stond op 1 juni 2019 nog in de finale van de Champions League tegen Liverpool, maar ruim een jaar later staat de club uit Londen er een stuk slechter voor. Het team van José Mourinho plaatste zich vanavond voor de derde voorronde van de Europa League, maar dat was op het nippertje. De uitwedstrijd bij Lokomotiv Plovdiv in Bulgarije werd door twee late goals met 1-2 gewonnen.