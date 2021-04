PSG tegen City: Slag der sjeiks om de ultieme trofee

Neymar windt er geen doekjes om: ‘We gaan voor het allerhoog­ste’

14 april Paris Saint-Germain heeft ten koste van Bayern München de halve finale van de Champions League bereikt, ondanks de nederlaag (0-1) woensdag in Parijs. ,,Maar wat ons betreft is dat nog niet het eindstation”, zei de Braziliaanse sterspeler Neymar. ,,We gaan nu voor het hoogste.”