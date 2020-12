PSV aast op revanche tegen Granada

Advocaat verwijt Jørgensen niets na rode kaart

26 november Trainer Dick Advocaat van Feyenoord gaf zijn elftal ‘een groot compliment’ na het gelijkspel in de Europa League bij CSKA Moskou (0-0). De Rotterdammers hadden in de eerste helft de beste kansen, maar moesten kort na rust met tien man verder nadat Nicolai Jørgensen rood had gekregen.