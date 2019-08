PSV en Feyenoord treffen Portugese topclubs, AZ loot Manchester United

PSV speelt in de groepsfase van de Europa League tegen Sporting. Bij die Portugese club is de Nederlander Marcel Keizer trainer. De andere twee teams in poule D zijn Rosenborg BK uit Noorwegen en LASK Linz uit Oostenrijk. De nummers 1 en 2 kwalificeren zich voor de volgende ronde. PSV startte dit seizoen in de Champions League. Het elftal van trainer Mark van Bommel verloor daarin van FC Basel. PSV bereikte daarna het hoofdtoernooi van de Europa League door Haugesund uit Noorwegen en Apollon Limassol uit Cyprus uit te schakelen.



Feyenoord moet het in de poulefase van de Europa League opnemen tegen FC Porto. Het Zwitserse Young Boys en FC Rangers uit Schotland complementeren groep G. Feyenoord bereikte de groepsfase door het Georgische Dinamo Tbilisi en het Israëlische Hapoel Beer Sheva uit te schakelen. De Rotterdammers wonnen het toernooi voor het laatst in 2002, toen de Europa League nog door het leven ging als de UEFA Cup.



AZ neemt het in groep L op tegen Manchester United, Astana en Partizan Belgrado. De Alkmaarders plaatsten zich via de play-offs door na verlening Antwerp FC te verslaan. AZ speelt de thuiswedstrijden in de Europa League in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag omdat het eigen stadion niet veilig is gebleken na het instorten van een gedeelte van het dak.



De groepsfase van de Europa League begint op donderdag 19 september.