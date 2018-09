PSV op Wembley tegen Tottenham Hotspur

'VAR vanaf 2019 in de Champions League'

31 augustus Volgens Aleksander Ceferin wordt vanaf volgend seizoen gebruik gemaakt van videoarbitrage (VAR) in de Champions League. Dat zei de voorzitter van de Europese voetbalunie UEFA in Monaco, waar wordt geloot voor de Europa League. ,,Het plan is de techniek te gebruiken vanaf de strijd om de Europese Supercup in 2019 en dan ook in de Champions League'', aldus Ceferin. ,,Als we er klaar voor zijn, gaan we met de VAR beginnen.''