PSV stap dichter bij Champions League na simpele overwinning op Galatasaray

PSV heeft een voorziene Turkse invasie simpel weten te verijdelen. Achtduizend Galatasaray-fans waren in Istanboel dolblij dat ze hun club weer vanaf de kant konden aanvuren en hoopten na de deceptie van vorige week op een wonder. PSV doorstond, gesteund door de 5-1 zege in Eindhoven, de mentale test zonder noemenswaardige problemen. De ploeg van Roger Schmidt ging met een nieuwe overwinning (1-2) over de eerste van drie hordes op de tamelijk ingewikkelde route naar de groepsfase van de Champions League.



De ambiance in het Fatih Terim-stadion was aanvankelijk gloedvol, maar de hoop in de Turkse harten zorgde nooit voor een hysterisch verlangen bij hun helden op het veld. Galatasaray gooide na het eerste fluitsignaal de trukendoos een paar keer open en pakten de Eindhovenaren aan, maar effect had het niet. Onder anderen Cody Gakpo en André Ramalho kregen in het begin een paar fysieke tikken te verduren.

PSV bezweek in een cocktail van opzwepend gezang, gefluit en gejoel niet en straalde tot de slotfase van achter naar voren zelfvertrouwen en rust uit. De nummer twee van de eredivisie van vorig seizoen was lang een ondoordringbare eenheid en speelde vanaf de eerste minuut een gewonnen wedstrijd, ook omdat de tegenstander aan de bal te slordig was om iets te kunnen forceren. Noni Madueke en Marco van Ginkel onderstreepten met hun goals het tactische en technische surplus van PSV. Vlak voor tijd verloor de ploeg een keer de concentratie en was er een tegengoal die louter de statistici boeide.



Het tweeluik tegen Galatasaray heeft PSV uiteraard op het veld, maar ook op de transfermarkt gewonnen. Al ver voor het einde van de vorige competitie is directeur voetbalzaken John de Jong met zijn vertrouwelingen aan de slag gegaan om tijdig versterkingen binnen te hebben. In de persoon van keeper Joël Drommel, centrale verdediger André Ramalho, aanvoerder Marco van Ginkel en de verrassende rechtsback Phillipp Mwene stonden de vruchten van die arbeid vanavond op het veld. Vooral Ramalho en Van Ginkel maakten een uitstekende indruk, terwijl ook op de prestatie van Drommel en Mwene weinig af te dingen was. Mwene moet nog afwachten of hij de concurrentiestrijd met Jordan Teze definitief wint, maar geeft vooralsnog weinig krimpen. Voor Teze is de huidige situatie een beetje zuur, omdat hij vorig seizoen in een minder PSV juist goed overeind bleef.

Rode kaart als smetje

De nieuwelingen waren vanavond onderdeel van het eerste bescheiden succesje van dit seizoen, dat sportief en financieel een ruggensteuntje geeft. Door de zege op Galatasaray is PSV minimaal verzekerd van de groepsfase van de Europa League en valt de club deze zomer niet meer door een luik richting de nieuwe derde divisie van Europa. Met een plek in de tweede internationale afdeling van de UEFA is PSV alleen niet tevreden: Champions League-voetbal is het grote doel in dit seizoen en daarvoor moet deze zomer alles aan de kant.

PSV moet het in de volgende wedstrijd wel doen zonder Olivier Boscagli, die in de eindfase van het duel met de Turken tegen een onnodige rode kaart (twee keer geel) aanliep en geschorst is. Aanstaande dinsdag is FC Midtjylland in Eindhoven de tegenstander. Een week later reist PSV af naar Denemarken.

