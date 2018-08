PSV tegen klinkende namen in Champions League: Barcelona, Spurs en Inter

In de laatste Champions League-campagne van PSV, in seizoen 2016-2017, haalde de ploeg maar twee punten. Het jaar daarvoor bereikte PSV bijna de kwartfinales, maar versperde Atlético Madrid in extremis de weg naar de laatste acht. Nu mag PSV tegen tegenstanders met een grote historie proberen om door te komen en eerste of tweede in de poule te worden. De nummer drie in de poule gaat door in de Europa League, de nummer vier is uitgeschakeld voor Europees voetbal.