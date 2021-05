Racistisch appje kost oud-doelman Lehmann functie bij Hertha

AS Roma schudt Nederland wakker uit coëfficiën­ten­droom

16 april Na de uitschakeling van Ajax in de kwartfinale van de Europa League is er een bruut einde gekomen aan het weergaloze coëfficiëntenseizoen van Nederland. Desondanks is er reden voor een glimlach: de zevende plaats werd stevig in handen genomen en het pantser voor de komende jaren is lastig te verwoesten.