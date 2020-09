Rangers FC wint eenvoudig in Gibraltar en komt volgende week naar Tilburg

De verdedigers James Tavernier en Conor Goldson scoorden vanavond in de eerste helft in Gibraltar. In het laatste kwart van de wedstrijd scoorde de Colombiaanse spits Alfredo Morelos nog twee keer, de ervaren Engelse spits Jermain Defoe (37 jaar) maakte de vierde goal namens de club uit Glasgow.



Rangers werd in 2011 voor de 54ste keer kampioen van Schotland, maar de afgelopen negen jaar stonden in het teken van financiële problemen, een faillissement, een herstart op het vierde niveau in 2012 en de laatste jaren weer voorzichtig opkrabbelen. In eigen land is de grote rivaal Celtic (51 landstitels, waarvan nu negen op rij) de laatste jaren nog een maatje te groot, maar het verschil wordt langzaam kleiner. Liverpool-legende Steven Gerrard (40) is begonnen aan zijn derde seizoen als coach van Rangers. Vorig jaar speelde Rangers in de poulefase van de Europa League tegen Feyenoord. In Glasgow (op 19 september) werd het 1-0, in Rotterdam (op 28 november) werd het 2-2 door twee goals van Alfredo Morelos. Rangers werd in de zestiende finales uitgeschakeld door het Bayer Leverkusen van Peter Bosz, met nederlagen op 12 maart en 6 augustus.