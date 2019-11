Rangnick bedankt voor Bayern, Wenger topkandidaat

De Zuid-Duitsers hebben Ralf Rangnick, Thomas Tuchel en Erik ten Hag al gepolst voor de baan. Zij bedankten voor de eer. De trainer van Ajax liet al snel weten dat hij dit seizoen Ajax niet voortijdig gaat verlaten. ,,Bayern is een fantastische club, zit in mijn hart. Maar ik zit nu goed bij Ajax”, zei de Tukker die tussen 2013 en 2015 trainer van het tweede elftal van Bayern München was.