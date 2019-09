Rashford en Shaw op weg terug richting duel met AZ, Pogba onzeker

Volgens Solskjaer is het niet ondenkbaar dat Rashford op redelijk korte termijn weer speelklaar is. Dat geldt ook voor linksback Luke Shaw.



Paul Pogba hield aan de midweekse bekerwedstrijd tegen Rochdale, die ManUnited moeizaam via strafschoppen won, een dikke enkel over. Hij maakte in dat duel juist zijn rentree nadat hij door een enkelblessure sinds begin deze maand was uitgeschakeld. Voor de thuiswedstrijd maandag tegen Arsenal vormt Pogba een twijfelgeval.



Phil Jones en Anthony Martial keren waarschijnlijk pas na de komende interlandperiode terug bij ManUnited. Ook de Nederlandse verdediger Timothy Fosu-Mensah en de Ivoriaan Eric Bailly zijn nog niet fit.