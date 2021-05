Rashford overladen met racistische berichten na verloren finale: ‘Een van hen geeft les aan kinderen!’

Veel haatberichten kwamen van anonieme accounts, iets waar Rashford niet meer van opkijkt. “Ik ben wel verontwaardigd dat een van de beledigers die een hele berg apen-emoji’s in een DM (direct message) achterliet, een wiskundeleraar is met een open profiel! Hij geeft les aan kinderen!!”, aldus Rashford. “En weet dan dat hij vrijelijk racistische bejegeningen kan sturen zonder consequenties...”



Volgens Manchester United hebben meerdere spelers na de finale, die via strafschoppen werd verloren, te maken gekregen met ,,schandelijke racistische bejegeningen”. De Engelse club roept op om alle voorbeelden van (online-)racisme te melden. Manchester United heeft op de website een formulier gemaakt waarmee eenvoudig melding kan worden gemaakt, inclusief de mogelijkheid om screenshots van het onlineracisme toe te voegen.



In Engeland proberen de clubs met een campagne het onlineracisme, dat al enkele jaren aan de gang is, aan te pakken. De voetbalautoriteiten stuurden begin dit jaar een open brief naar Facebook en Twitter, met de oproep om actie te ondernemen na een golf van racistische incidenten op sociale media. Enkele weken geleden schakelden alle clubs uit Engeland hun accounts op Twitter, Facebook en Instagram een paar dagen uit, om zo te benadrukken dat de platforms meer moeten doen tegen de digitale misdragingen.