RB Leipzig neemt koppositie over van Zenit

De Russen kwamen door een doeltreffende uithaal van Jaroslav Rakytski in de 25e minuut op voorsprong. Na de rust kwam de productie van de thuisclub op gang dankzij twee Oostenrijkers. Konrad Laimer zorgde uit een fraaie aanval voor 1-1 waarna Marcel Sabitzer doel trof met een schitterend diagonaal schot in de bovenhoek (2-1).



Leipzig, dat in de tweede helft nog legio kansen miste, kwam op zes punten. Zenit bleef op vier punten staan. Olympique Lyon kan woensdagavond met een uitzege op het nog puntloze Benfica de eerste plaats in de poule met zeven punten in bezit nemen.