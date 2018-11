Real Madrid en AS Roma zonder te spelen naar knock-outfase CL

Robben nestelt zich in prachtig Champions Lea­gue-rij­tje

21:47 Arjen Robben heeft zich dinsdag bij een select groepje gevoegd. De 34-jarige aanvaller van Bayern München scoorde in de thuiswedstrijd tegen Benfica op karakteristieke wijze, door vanaf rechts naar binnen te trekken en de bal met links in de verre kruising te schieten. Robben heeft nu in dertien seizoenen in de Champions League gescoord.