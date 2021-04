Real Madrid ook zonder positief geteste Varane tegen Liverpool

Varane kwam dit seizoen in La Liga in 27 wedstrijden in actie. Afgelopen zaterdag bleef hij in de thuiswedstrijd tegen SD Eibar (2-0) op de bank.



Coach Zinédine Zidane kan in de thuiswedstrijd tegen Liverpool evenmin beschikken over zijn verdedigers Dani Carvajal en Sergio Ramos. Zij ontbreken vanwege fysieke problemen. Ook de Belgische aanvaller Eden Hazard is niet fit.



Voor Real Madrid staat zaterdag (21.00 uur) de Clásico tegen FC Barcelona op het programma in de Spaanse competitie. Real Madrid staat derde met drie punten minder dan koploper Atlético Madrid en twee minder dan FC Barcelona. Volgende week woensdag is de return tegen Liverpool op Anfield.