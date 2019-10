Real Madrid pakt punt tegen Club Brugge na rode kaart voor Vormer

VideoReal Madrid is in de tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League ontsnapt aan een nieuwe nederlaag. In Estadio Santiago Bernabéu stond Club Brugge tot een minuut of vijf op voorsprong. Met een man meer, na een tweede gele kaart voor Ruud Vormer, kwamen de Spanjaarden in de slotfase alsnog op gelijke hoogte: 2-2.