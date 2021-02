Revolutionaire veranderingen op komst: zo ziet de CL er straks uit

Nigel de Jong snoeihard na racismerel: ‘Levenslan­ge schorsing voor deze complete schande’

9 december Voetballer Nigel de Jong heeft de vermeende racistische opmerkingen van een vierde official in het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain en Basaksehir hard veroordeeld. De oud-international zat als analist bij de sportzender beIN Sports en noemde het incident ‘een complete schande, een van de ergste zaken in het voetbal’. Hij pleitte voor een levenslange schorsing van de official.