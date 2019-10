‘Roda-flop’ Danilo en Pepe in de Kuip

Pepe

De term ‘gevaarlijk’ is op Pepe wel van toepassing. De bikkelharde verdediger is jarenlang naast Sergio Ramos dé man in het hart van de Real Madrid-defensie en speelt liefst tien jaar in Madrid. In die periode wint Pepe drie keer de Champions League en wordt hij drie keer kampioen van Spanje. Ook indrukwekkend is het aantal kaarten dat Pepe pakte in Madrid (79 keer geel, zes keer rood). Sinds 2019 speelt de Portugees weer voor de club waar hij van 2004 tot 2007 zijn transfer naar Real verdiende.