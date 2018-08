Rode Ster twee Europese duels achter gesloten deuren

Sleegers: Mooiste dag van mijn leven

9 augustus Drie jaar geleden kreeg Helmonder Joey Sleegers te horen dat er voor hem geen toekomst was in De Kuip. Vanavond gaf hij Feyenoord in het shirt van AS Trencín een koekje van eigen deeg (4-0). ,,Dit is de mooiste dag van mijn leven."