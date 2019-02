Romeinse hooligan ruim drie jaar cel in voor misdragingen in CL

UEFA klaagt Sergio Ramos aan vanwege bewuste gele kaart tegen Ajax

26 februari Real Madrid-captain Sergio Ramos is door de UEFA in staat van beschuldiging gesteld voor het uitlokken van een gele kaart in de uitwedstrijd op 13 februari tegen Ajax in de Champions League (1-2). Dat is gebeurd na een onderzoek door een inspecteur van de disciplinaire commissie van de Europese voetbalbond. De zaak dient komende donderdag.