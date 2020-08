Ronaldo analyseert ‘up en downs’ Juve: ‘Tijd voor reflectie’

,,Een enorme club als Juventus moet altijd denken als de beste ter wereld, werken als de beste ter wereld, zodat we onszelf een van de beste en grootste clubs ter wereld mogen noemen. Het opnieuw winnen van de Serie A in zo'n moeilijk jaar is iets waar we erg trots op zijn. Maar de fans eisen meer van ons. En we moeten de verwachtingen waarmaken.”



Ronaldo is naar Turijn gekomen om succes te behalen in de Champions League, die sinds 1996 niet meer werd gewonnen door de Italiaanse club. In 2017 stond Juve nog in de eindstrijd (4-1-verlies tegen Real Madrid), maar de afgelopen jaren vielen de prestaties tegen. Vorig seizoen was Ajax in de kwartfinales te sterk.