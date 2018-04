Ronaldo bedankt fans Juve: 'Dit is me nog nooit overkomen'

Ronaldo was niet alleen dolgelukkig met zijn eigen optreden, hij prees vooral het optreden van zijn ploeg. ,,Het was fantastisch. Drie treffers in Turijn, met uitstekend spel. Ik ben dik en dik tevreden. De Champions League is onze competitie geworden.'' Zeker van de halve finale waande Ronaldo zich evenwel nog niet. ,,Dit is een goed resultaat, maar we moeten in de return echt nog op onze tellen passen.''