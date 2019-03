Ronaldo imiteert Simeone na derde goal met ‘cojones-gebaar’

Atlético Madrid had zichzelf in Madrid aan riante uitgangspositie verschaft. Coach Diego Siemone was in de heenwedstrijd zo uitzinnig na de tweede goal dat hij met zijn hand zijn kruis beetpakte. Een ‘cojones-gebaar’ dat breed werd uitgemeten in de Spaanse en Italiaanse media. De Argentijnse coach gaf nadien aan dat het gebaar geenszins aan Juventus gericht was. ,,Het was een gebaar richting onze eigen fans. Ik wilde zeggen dat we een ploeg met ballen hadden.”



Cristiano Ronaldo was dat gebaar nog niet vergeten en liet de kans niet onbenut om eenzelfde gebaar te maken nadat hij zijn hattrick compleet maakte en zodoende de 2-0 uit Madrid hoogstpersoonlijk weggepoetst had.



Simeone gaf na afloop aan geen moeite te hebben met de manier van juichen van de Portugese sterspeler. ,,Misschien wilde hij, net als ik in het Wanda Metropolitano, ook laten zien dat zijn ploeg karakter heeft. Ronaldo is de beste speler ter wereld, hij kan dit soort dingen laten zien op avonden zoals deze", complimenteerde Simeone de beul van zijn ploeg.