Ronaldo jaagt op zichzelf en Falcao

Voor het eerst in de geschiedenis van de Champions League staan er clubs uit alle vier de traditionele topcompetities in de halve finale. Bayern München Real Madrid sluiten de heenduel in de halve einstrijd af. Welke records staan voor Cristiano Ronaldo en Real Madrid op het spel?

• Sinds de Champions League bestaat (sinds het seizoen 1992-1993), lukte het Real Madrid om 13 keer (een record) de halve finale te bereiken. Bayern München is daarin de mindere, de Duitsers bereikten 11 keer de halve finale. In de hele geschiedenis van de Europa Cup I, is Real Madrid ook al recordhouder met 29 keer de halve finale. Bayern is goede tweede met 19 stuks.

• Met zijn winnende doelpunt tegen Juventus kwam het totaal aantal goals van Cristiano Ronaldo in alle seizoenen in de Champions League op 120. De Portugees is daarmee recordhouder in het kampioenenbal. Hij kan het seizoensrecord breken van Radamel Falcao die in 2010-2011 liefst 17 keer doel trof in de CL voor FC Porto. Ook Ronaldo zelf haalde een keer dat aantal: in het seizoen 2013-2014.

• Jupp Heynckes (Bayern München) is met 72 jaar nu de oudste hoofdtrainer in de halve finale finale van de Champions League. Hij passeert de Belg Raymond Goethals die in het seizoen 1992-1993 op 71-jarige leeftijd met Olympique Marseille de laatste vier haalde. Heynckes wordt overigens op 9 mei van dit jaar 73 jaar oud. De finale van de Champions League wordt op zaterdag 26 mei gespeeld in Kiev.

• Real Madrid kan een record evenaren als het vanavond van Bayern wint. De ploeg van Zinédine Zidane komt dan op 306 gewonnen Europese duels in alle competities. Dat record is nu in handen van Barcelona. De Catalanen komen dit seizoen niet meer in actie in Europa. Bij een zege verzekert Real Madrid zich wel van meeste zeges in het hoofdtoernooi van de CL: liefst 150.