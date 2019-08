Ronaldo mist Spanje een beetje: ‘Hoop nog een keer te dineren met Messi’

“Wij staan samen al vijftien jaar op het podium, ik vraag me af of dat ooit is gebeurd in het voetbal”, zei Ronaldo, die opvallend spraakzaam was. Messi hield het bij wat interviews in het Spaans, maar Ronaldo kreeg in het Engels de zaal aan het lachen met wat grappige uitspraken. “We hebben eerlijk gezegd nooit samen gedineerd. Althans, nog niet”, aldus Ronaldo. “Hopelijk komt het er in de toekomst nog een keer van. Ik mis het voetballen in Spanje. Het was de afgelopen vijftien jaar een mooie strijd. Hij pushte mij om beter te worden en ik hem ook. Het is mooi om onderdeel van de voetbalgeschiedenis te zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor hem.”