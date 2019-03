Ronaldo voorspelt ‘speciale avond’ in Turijn

,,We zijn ervan overtuigd dat we voor ons eigen publiek met een geweldige reactie kunnen komen'', zegt Ronaldo. ,,We willen er een speciale avond van maken, zowel op het veld als op de tribune.”



Op de sociale media telt Juventus met de tekst ‘Get ready to comeback’ (maak je klaar voor een comeback) al dagenlang af naar de tweede wedstrijd tegen Atlético. De Italiaanse kampioen heeft zelfs een filmpje gemaakt als motivatie voor de supporters. ‘We geven nooit op, nooit!’, is daarvan de boodschap. ,,Niemand had verwacht dat wij de eerste wedstrijd zouden verliezen. Maar in het voetbal kan alles gebeuren’', zo weet Ronaldo. ,,Dat willen wij dinsdag ook laten zien.’’

Juventus betaalde afgelopen zomer 100 miljoen euro aan Real Madrid om Ronaldo over te nemen. In eigen land staat de ‘Oude Dame’ al jarenlang op eenzame hoogte, maar de club uit Turijn wil ook dolgraag weer eens de beste van Europa worden. Dat lukte Juventus in 1996 voor het laatst, door Ajax in de finale via strafschoppen te verslaan. Sindsdien verloor de zwart-witte brigade vijf keer de finale van de Champions League. Met Ronaldo haalde ‘Juve’ een garantie voor doelpunten én succes binnen. Hij leidde Real Madrid in vijf jaar tijd naar vier eindzeges in het belangrijkste Europese bekertoernooi.

Uitschakeling in de achtste finales tegen Atlético zou dan ook een enorme domper zijn. ,,We weten dat Atlético heel sterk verdedigt en weinig risico’s neemt. Maar we zijn er klaar voor, we gaan alles doen om ze te verslaan’', zei Ronaldo. ,,Details zullen het verschil maken. Maar ik geloof erin dat we de kwartfinales kunnen halen. Tegen de fans wil ik zeggen: denk positief, geloof erin. Wij kunnen het, maar we hebben jullie hulp nodig.’’