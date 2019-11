Rüdiger na operatie klaar voor rentree bij Chelsea

De Ligt en Ronaldo in selectie Juventus voor kraker tegen Atlético

13:33 Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo kunnen voor Juventus spelen in het duel met Atlético Madrid in de Champions League. Trainer Maurizio Sarri heeft beiden opgenomen in zijn selectie van twintig spelers, van wie er dinsdagavond nog wel twee op de tribunes in Turijn moeten plaatsnemen.