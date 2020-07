Rummenigge over vrijspraak City: Geen goed werk UEFA

Returns in Champions League in stadion thuisspe­len­de club

7 juli De vier resterende wedstrijden uit de achtste finales van de Champions League worden in principe allemaal in het stadion van de thuisspelende club gespeeld. Dat geldt ook voor de returns in de Europa League. De twee ontmoetingen waarvan als gevolg van de coronacrisis het eerste duel al niet door kon gaan, Internazionale - Getafe en Sevilla - AS Roma, gaan over één wedstrijd in plaats van twee. Deze duels worden in Duitsland gespeeld.