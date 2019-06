Salah in illuster rijtje met bliksemsnelle goal in Champions League-finale

Alleen Paolo Maldini en Enrique Mateos maakten nóg sneller een goal in een finale van de Champions League/Europa Cup 1 dan Salah vanavond deed. Maldini deed dat in 2005 al na 51 seconden namens AC Milan tegen Liverpool, Mateos deed dat in 1959 na één minuut namens Real Madrid tegen Stade Reims. Salah volgt nu op plek drie met zijn benutte penalty na 1 minuut en 48 seconden. Daarmee is de Egyptenaar wel de maker van de snelste penalty ooit.



Salah voegt zich bovendien in een illuster rijtje van Afrikaanse spelers die trefzeker waren in de eindstrijd van de Champions League/Europa Cup 1. Rabah Madjer (1987 namens FC Porto tegen Bayern München), Samuel Eto’o (2006 en 2009 namens Barcelona tegen Arsenal en Manchester United), Didier Drogba (2012 namens Chelsea tegen Bayern München) en ploeggenoot Sadio Mané (vorig jaar namens Liverpool tegen Real Madrid) gingen hem voor.