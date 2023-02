Scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaat Europa in

PSV begint jacht op groepsfase Champions League met zwaarbe­voch­ten gelijkspel in Monaco

PSV had het zwaar, heel zwaar in de slotfase van de wedstrijd tegen AS Monaco, maar toch sleepte de ploeg een gelijkspel uit het vuur: het werd 1-1 in de heenwedstrijd van de derde voorronde in de Champions League. De Eindhovenaren moeten de klus nu volgende week dinsdag thuis klaren.