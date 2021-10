Scheidsrechtersbaas snapt ophef over doelpunt Mbappé niet: ‘Duidelijk geen buitenspel’

Dick van Egmond, coördinator scheidsrechterszaken bij de KNVB, snapt de ophef over het vermeende buitenspelgeval van Mbappé helemaal niet. ,,Dit is duidelijk geen buitenspel”, zegt hij. ,,De verdediger (Eric Garcia, red.) doet een bewuste poging de bal te onderscheppen. Hij raakt de bal, daarna heb je volgens de regels een nieuwe situatie en ‘vervalt’ de buitenspelsituatie van het moment dat de bal naar Mbappé wordt gespeeld.”

Toch vindt niet iedereen het even duidelijk. ,,Toen ik het zag, dacht ik gelijk aan buitenspel”, zegt oud-scheidsrechter Mario van der Ende. ,,Ik vind dat Mbappé nog steeds zijn voordeel haalt uit de buitenspelsituatie. Als je de onderschepping van de verdediger beschrijft als ‘bewust’, dan is het inderdaad buitenspel. Ik zeg niet dat ik het anders zou doen, maar ik vind het nog te onduidelijk. Volgens mij is het een nieuwe regel.”

De regel volgens de KNVB:

,,Een speler die zich in buitenspelpositie bevindt en die de bal ontvangt van een tegenstander die de bal bewust speelt, inclusief opzettelijk hands, wordt niet beschouwd als een speler die voordeel trekt, tenzij het een bewuste redding door een tegenstander was.”

Van Egmond benadrukt echter dat het geen nieuwe regel is. ,,Deze spelregel wordt al jarenlang toegepast, we zien het ook regelmatig. Het is geen arbitraire keuze, want een bewuste aanraking is een bewuste aanraking. Ook als het een kleine aanraking is, mag je deze goal absoluut niet afkeuren. Een bal die net over de lijn is, is ook gewoon over de lijn.”

Van een ‘redding’, zoals dat in de regel staat, is hier ook geen sprake. De laatste zin van de regel is alleen bedoeld voor situaties dichtbij of op de doellijn.

‘Vage regel’

Het probleem van de regel zit hem volgens Van der Ende in het woordje ‘bewust’. ,,Door dat woordje is de regel op allerlei manier te interpreteren, waardoor het een arbitraire keuze wordt”, legt hij uit. ,,Maar wanneer is het ingrijpen bewust? Dat is niet meetbaar. En er ontstaat ook niet echt een hele nieuwe situatie.”

Volledig scherm Kylian Mbappé. © EPA

Het is te vergelijken met de regel van de handsbal, waarbij ook onderscheid wordt gemaakt tussen bewust en onbewust. ,,Het wordt allemaal opengelaten ter interpretatie”, zegt Van der Ende. ,,Bij de beschrijving van 'hands’ staan in de voetbalregels ook woorden als 'dichtbij’. En ja, wat is nu dichtbij? Bij hockey doen ze dat toch beter. Daar is shoot gewoon shoot. Klaar. Spelers, coaches en toeschouwers zijn gebaat bij duidelijke regels.”

Van Egmond legt uit waar de regel vandaan komt. ,,De regel is ooit ingevoerd om het aanvallende team te bevoordelen. Zo wordt het spel aantrekkelijker, doordat er minder goals worden afgekeurd. Ik geef er verder geen oordeel over, ik vind alleen dat de scheidsrechters een correct besluit hebben genomen.”