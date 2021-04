Scherpen likt wonden na blunder: ‘Kan wel met mijn hoofd door de grond zakken nu’

Kjell Scherpen beleefde als vervanger van de geblesseerde Maarten Stekelenburg een pijnlijk Europees debuut voor Ajax. Bij een vrije trap van Lorenzo Pellegrini ging de 21-jarige doelman hopeloos in de fout, waardoor AS Roma op gelijke hoogte kwam. Vlak voor tijd schoten de Italianen ook nog de 1-2 tegen de touwen.

,,Ik had al het idee dat hij in die hoek zou gaan schieten, dus dat verbaasde me niet. Maar misschien ging ik wat te vroeg”, reageerde hij bij ESPN. ,,Er stonden ook wel behoorlijk wat mensen in mijn zicht. Maar dan nog, ik moet die bal gewoon hebben, dat is simpel zat. Honderd van de honderd keer lukt dat ook, alleen nu niet.”

Scherpen wuifde het compliment weg dat hij na de wedstrijd meteen keurig voor de camera verscheen. ,,Daar loop ik niet voor weg, maar natuurlijk kan ik wel met mijn hoofd door de grond zakken nu, dat lijkt me logisch. Dit overkomt een keeper soms. Of het de spanning was? Dat denk ik niet, gewoon een ongelukkig moment, Ik zal vanavond niet slapen, al lukt dat nooit echt goed na een wedstrijd.”

In de eerste helft had Scherpen zich juist weten te onderscheiden met een fraaie redding op een schot van Bryan Cristante. ,,Maar na zo’n fout is alles wat je daarvoor hebt gedaan direct vergeten. Dat we dan ook nog verliezen, maakt het extra zuur. Al hebben we volgende week alle kans om het toch nog te halen. Dan ziet de wereld er weer anders uit.”

Volledig scherm Kjell Scherpen baalt na zijn blunder bij de 1-1. © ANP