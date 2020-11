Scholes en Ferdinand schamen zich voor ManUnited: ‘Dit was pupillenvoetbal, lachwekkend’

Ook bij de tweede treffer van Edin Visca was er van enige dekking geen sprake. ,,We hebben onze defensieve taken niet uitgevoerd”, gaf Solskjaer volmondig toe. ,,Deze treffers zie je doorgaans niet op dit niveau. Zo kun je niet winnen in de Champions League. Dat is mijn verantwoordelijkheid.” ManUnited speelt zaterdag uit tegen Everton. Een nieuwe deceptie zou voor Solskjaer het einde kunnen betekenen als coach op Old Trafford. ,,Kritiek zal er altijd zijn. Het is nog vroeg in het seizoen. We moeten sterk blijven", zo leek hij zichzelf in Istanbul een beetje moed in te praten.



Middenvelder Donny van de Beek werd in Turkije na een uur bij ManUnited gewisseld. Landgenoot Timothy Fosu-Mensah viel in de slotfase in.