Door Maarten Wijffels PSV won vorige week in Noorwegen met 0-1, door een benutte strafschop van Steven Bergwijn. In het eigen Philips Stadion kunnen trainer Mark van Bommel en zijn ploeg de laatste voorronde van de Europa League bereiken. In het spel willen ze voortborduren op de competitiewedstrijd van zondag tegen ADO. ,,Tegen ADO haalden we het niveau dat we moeten halen bij PSV,’’ vindt verdediger Nick Viergever. ,,Er werd agressief drukgezet, we veroverden snel ballen terug. Er zat positieve agressie in het team en dat zag je ook al op de trainingen vooraf.’’

Het is nog de vraag of PSV behalve Schwaab ook Hirving Lozano moet missen. De Mexicaan viel tegen ADO na 50 minuten uit met een blessure, bovendien is PSV met Napoli in onderhandeling over een transfer. ,,Lozano heeft gisteren niet meegetraind, we moeten afwachten of hij dat vandaag wel kan,’’ aldus Van Bommel. ,,Wat de transferperikelen betreft: ik beslis in principe of ik spelers opstel. Maar er is een grijs gebied. Natuurlijk kan het zijn dat de club zegt: Mark, het zou beter zijn als je ‘m niet opstelt.’