Seedorf: Ajax heeft niets te verliezen

Door Daniel Dwarswaard Aan de rand van het veld kijkt de voormalig middenvelder uit naar die confrontatie. Hij verheugt zich er duidelijk op. ,,Ajax heeft helemaal niets te verliezen en we hebben tijdens de eerste wedstrijd gezien waartoe Ajax in staat is. Dat is mooi om te zien en ik denk daarom dat het ook een spannende en mooie pot wordt.’’

Maar tegelijkertijd weet Seedorf óók wat er gebeurt zodra het crisis is in Madrid. Real werd uitgeschakeld door FC Barcelona in de beker en maakt ook geen kans meer op de Spaanse titel. ,,Als de druk het grootst is, kan er bij deze club heel veel gebeuren. Real is in de Champions League tot grootste dingen in staat. Onder druk ontstaan de mooiste dingen.’’



Seedorf geniet dit jaar van Ajax. Van welke speler het meest? ,,Ik ga geen namen noemen. Het is vooral het team waar ik graag naar kijk. Zonder een team zijn individuen ook nergens.’’