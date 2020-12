Sergiño Dest hit in Spanje: ‘Rock & Roll-back beste Barça-aankoop van laatste jaren’

Ondertussen denderde Dest in Hongarije, waar Barcelona - zonder Lionel Messi - de vijfde opeenvolgende groepszege boekte (0-3), weer met succes over de rechterflank. De vleugelverdediger liet zijn aanvalsdrang gepaard gaan met fraaie technische hoogstandjes, feilloze aannames en voorzetten.



Marca zag dan ook een ‘Rock & Roll’-speler. ,,Welke back heeft Barça binnengehaald? Dest is één van de beste aankopen van Barça in de laatste jaren. Sinds Dani Alves vertrok, hadden de Catalanen geen rechtsback als hij in de ploeg. Hij is niet alleen belangrijk in de verdediging, Dest zoekt ook constant de aanval. Bovendien is hij technisch zéér goed onderlegd.”