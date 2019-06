Sevilla en Spaanse voetbalbond willen Reyes eren met finale Europa League

Poll Wat was de mooiste wedstrijd van dit seizoen?

3 juni Nu de play-offs erop zitten en de finales van de Europa League en Champions League gespeeld zijn, zit het seizoen 2018-2019 er echt op. Voor we beginnen aan de Nations League en het WK voor vrouwen in Frankrijk is het tijd om nog even terug te blikken op een memorabel seizoen. Wat was voor jou de allermooiste wedstrijd?