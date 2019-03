Sinds succes van 1973 is Juventus Ajax meestal de baas

Geen speler die in een Europees verband vaker scoorde tegen Ajax dan Ronaldo. Als speler van Real Madrid maakt hij in vijf wedstrijden zeven goals, eentje meer dan zijn rivaal Lionel Messi erin legde tegen de Nederlandse recordkampioen. De laatste keer dat Ronaldo in de Johan Cruijff Arena speelde, op 3 oktober 2012, maakte hij een hattrick. Het werd 1-4.



Volledig scherm Als speler van Real Madrid scoorde Ronaldo in 2012 drie keer tegen Ajax. © Pim Ras Fotografie

Maar de naam Juventus roept in Amsterdam natuurlijk ook fraaie herinneringen op. Tegen de Italiaanse topclub voltooide Ajax in 1973 zijn trilogie in de Europa Cup 1. Door een vroege goal van Johnny Rep won de ploeg van trainer Stefan Kovaca in Belgrado zijn derde finale op rij: 1-0.

Ruim een jaar later werd Ajax door Juventus uitgeschakeld in de derde ronde van de UEFA Cup. Na een 1-0 nederlaag in Turijn, was een 2-1 thuiszege in november 1974 niet genoeg om de kwartfinale te halen. Het was de laatste keer dat Ajax van Juventus won.

Volledig scherm Sonny Silooy en Edgar Davids treuren na de verloren Champions League-finale van 1996. © ANP Na die drie ontmoetingen stonden beide ploegen nog negen keer tegenover elkaar. Ajax speelde in totaal dus twaalf keer tegen Juventus. Net zo vaak als tegen AC Milan. Alleen Real Madrid (veertien keer) was nog vaker de tegenstander.



Juventus nam in 1996 wraak voor de verloren Europa Cup 1-fnale van 1973. Een jaar nadat Ajax de Champions League had gewonnen (1-0 tegen AC Milan) trok de Oude Dame in de finale in Rome aan het langste eind. Door goals van Fabrizio Ravanelli en Jari Litmanen eindigde het duel in 1-1, maar in de strafschoppenserie ging de ploeg van Louis van Gaal door missers van Edgar Davids en Sonny Silooy onderuit.



Een jaar later was Juve in de Champions twee keer te sterk. Na de 1-2 in Amsterdam werd Ajax in Turijn weggespeeld: 4-1.