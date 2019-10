Sjachtar en Dinamo Zagreb in balans

Jevgen Konopljanka zette Sjachtar na een kwartier op voorsprong, maar tien minuten later was het via een intikker van Dani Olmo al gelijk (zie video onder). Mislav Orsic benutte namens Zagreb na een uur een penalty, nadat doelman Andriy Pyatov een speler van Zagreb in een onbenullige actie naar de grond had getrokken, en invaller Dodo redde een kwartier voor tijd met een fraaie actie een punt voor de thuisploeg. In de laatste minuut raakte Olmo met een schot nog de paal.





Manchester City leidt groep J met zes punten. De Engelse landskampioen ontvangt later op de avond het nog puntloze Atalanta Bergamo.