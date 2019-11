Slavia: ‘Lukaku moet excuses aanbieden voor racismebeschuldiging’

Lukaku riep de Europese voetbalbond opnieuw op tot actie, zoals hij dat eerder ook al eens had gedaan na voorvallen bij de Belgische nationale ploeg. ,,Ik hoop dat de UEFA hier iets tegen gaan doen, want het hele stadion deed het en dit hoort niet. Tegen mij werd het twee keer gedaan en ook toen Lautaro Martínez de eerste goal maakte kreeg hij er al mee te maken.” Lukaku scoorde in de wedstrijd overigens één goal en was aangever bij de overige twee goals van Martínez.



Daar klopt niets van, aldus Slavia in een kort statement op Twitter. ‘Wij verwerpen racistische uitlatingen in het stadion. We hebben alle beelden bekeken en niets bevestigt zijn verklaring. Net als dat wij onze excuses aanbieden voor het gedrag van individuen, zou het Lukaku sieren als hij ook zijn verontschuldigingen aanbood.