Sloetski: Scheidsrechter heeft ons gebroken

,,Het is moeilijk voetballen met tien tegen elf”, stelt Sloetski na de uitschakeling van Vitesse in de Europa League. ,,We stonden ruim een uur met een man minder. Die rode kaart daar geven is een cruciale fout van de arbitrage.”



Sloetski verlaat met Vitesse met opgeheven hoofd het Europese toneel. ,,Ik ben trots op het team. Iedereen heeft alles gegeven. We hebben geprobeerd om een ronde verder te komen. De energie was top, de supporters waren ook top. Maar Basel bleef met een man meer op de been.”