Slot: Morgen is er maar één opdracht voor AZ

Gezien de huidige stand van de poule waarin AZ nog twee punten heeft en Astana nul denkt routinier Ron Vlaar dat AZ van Astana zou moeten winnen. ,,Manchester United is op papier de grootste club uit de poule dus dat gelijkspelen tegen hen was goed. En tegen Partizan kwamen we snel met tien man te staan dus dat punt was ook mooi meegenomen. We willen uiteindelijk ook door en spelen nu tegen Astana en zij hebben nog geen enkel punt. Het zou mooi zijn als morgen winnen en ook in Kazachstan een resultaat neer kunnen zetten.”



,,Morgen is er maar één opdracht”, zegt Slot. ,,En dat is winnen. Want Astana is geduchte tegenstander met veel Europacupervaring. Ze spelen vaak in de groepsfase van de Europa League.”



In de vorige Europa Leaguewedstrijd tegen Manchester United ging het nog vaak over het kunstgras van het Cars Jeans Stadion. ,,Maar dat hoeft nu niet meer, want Astana speelt thuis ook op kunstgras. De situatie is dus nu helemaal gelijk”, aldus Slot.