Slot na stunt bij Napoli: ‘Je kan ook blij zijn zonder elkaar in de armen te springen’

Iedereen bij AZ was gisteravond blij met de winst in de Europa League tegen Napoli maar zeker gezien het hoge aantal coronagevallen bij de club kon de zege niet uitbundig worden gevierd, zo zei Arne Slot vanmiddag weer terug in Nederland.

,,Ik zei direct na het laatste fluitsignaal tegen de jongens dat ze elkaar maar niet in de armen moesten springen. Dat is een beetje gek maar je kan ook blij zijn zonder elkaar in de armen te springen. Ik merkte wel een andere emotie in de kleedkamer. Ik kan me van vorig seizoen nog de kleedkamer van Antwerp herinneren. Toen was het zingen, springen en shirtjes omhoog houden. Nu was er een ingetogen blijdschap en heb ik mijn assistenten de opdracht gegeven om goed te kijken of de anderhalve meter in acht werd gehouden door de spelers.”

Slot geeft toe dat de onverwachte winst tegen Napoli voor een opsteker zorgt voor zijn team maar kijkt ook alweer vooruit. ,,In de eredivisie hebben we na vier gelijke spelen heel hard behoefte aan een overwinning. We staan er wat dat betreft nog steeds slecht voor. De winst van donderdag zegt ook niet gelijk dat we vanaf nu elke volgende wedstrijd gaan winnen.”

Tegenslagen

Dat AZ gisteren won ondanks de karrenvracht aan fysieke en mentale problemen (in wedstrijden ervoor werd drie keer een zeker lijkende voorsprong weggegeven) die de selectie parten speelde, verbaasde Slot dan weer niet. ,,Het afgelopen anderhalf jaar heeft juist aangetoond dat we eigenlijk heel goed met tegenslagen om kunnen gaan. We zetten steeds een volgende stap in die ontwikkeling. Vorig jaar verloren we met 0-4 van Manchester United, nu winnen we van een Europese topclub.”

De fysieke gesteldheid van zijn selectie baart Slot dan wel weer zorgen. Zeker ook met het oog op de komende weken. ,,Van de jongens die besmet zijn met corona is het afwachten hoe lang ze uit de roulatie zijn. Sommige jongens hebben nergens last van maar anderen wel en die zijn ook 3,5 kilo afgevallen. Dat vergt toch wel tijd. En dat terwijl we de komende weken heel veel wedstrijden gaan spelen.”

ADO

Of rechtsback Jonas Svensson er zondagavond in de wedstrijd tegen ADO Den Haag bij is, is nog de vraag. AZ is in beroep gegaan tegen het voorstel van de aanklager van de KNVB om hem voor drie wedstrijden te schorsen voor zijn rode kaart tegen VVV.