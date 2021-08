Slot onderschat FC Luzern niet, ondanks riante voorsprong: ‘Dat zou ridicuul zijn’

‘Finale Champions League verplaatst naar Porto’

12 mei De UEFA maakt op korte termijn bekend dat de finale van de Champions League tussen Manchester City en Chelsea is verplaatst naar Porto. Dat meldt de Engelse krant The Times. Beide clubs mogen naar de stad in Portugal ongeveer 5000 supporters meenemen. Aanvankelijk zou het duel tussen de Engelse clubs op 29 mei in Istanbul plaatsvinden.