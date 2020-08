Slot weet weinig over Dinamo Kiev: ‘Ze spelen niet in een competitie die ik dagelijks volg’

AZ moet op weg naar de groepsfase van de Champions League, Dinamo Kiev verslaan. De enkele wedstrijd wordt gespeeld in Kiev. Een Europese uitwedstrijd is geen probleem in coronatijden volgens Slot: ,,De manier waarop we met de coronamaatregelen omgaan wordt voor ons als bijna een tweede natuur.”

Door Nik Kok



AZ ontliep in de derde voorronde van de Champions League in elk geval het gevreesde Benfica, zonder twijfel de tegenstander met het grootste statuur waartegen het kon loten. Mocht AZ Dinamo Kiev verslaan dan wacht in de volgende ronde de winnaar van de wedstrijd tussen AA Gent en Rapid Wien.



Ook AZ-trainer Arne Slot vindt Dinamo Kiev een grote naam in het internationale voetbal. Hem staat vooral de recente zege van de ploeg op Sjachtar Donetsk op het netvlies. In de wedstrijd om de Oekraïense Supercup won Dinamo met 3-1 van de eeuwige rivaal. (Dinamo werd het afgelopen decennium twee keer kampioen, Sjachtar acht keer) ,,En dat zegt toch wel iets”, weet Slot. ,,Want Sjachtar is een ploeg die indruk maakte in de Europa League en daarin tot de halve finales is gekomen. Dat is ook voor nu even de enige indruk die ik van de ploeg heb want ze spelen niet in een competitie die ik dagelijks volg.” Daarmee wil Slot niks zeggen over de sterkte van die competitie. ,,Want die is goed. Kiev heeft veel internationals (negen in de meest recente selectie van Oekraïne, red.) en dat is een land dat het de laatste jaren aardig doet in de kwalificatierondes.”

Sol en Rodrigues

Bij Dinamo Kiev spelen twee spelers die in Nederland tot de verbeelding spreken. Fran Sol werd in het verleden vaak aan AZ gelinkt toen hij aan de weg timmerde bij Willem II, maar de Spanjaard koos in 2019 voor Dinamo Kiev. De Luxemburger Gerson Rodrigues speelde op een blauwe maandag bij Telstar en is de andere in het oog springende speler van de ploeg van de bekende Roemeense trainer Mircea Lucescu. De komst van Lucescu werd aanvankelijk nog heftig bekritiseerd door Dinamo-fans vanwege zijn jarenlange dienstverband bij Sjachtar. De ex-trainer van onder andere Internazionale bleef er toch werken. Slot: ,,Dinamo heeft grote financiële mogelijkheden. In Europa hebben ze aansprekende resultaten gehaald de laatste jaren. Al ging het ook weleens mis in de kwalificatie voor de Champions League. Ook tegen Ajax in 2018. Ik was destijds bij die wedstrijd aanwezig.” In het seizoen 2016/2017 speelde de club voor het laatst op het hoogste Europese podium.

Volledig scherm Fran Sol met ploeggenoot Mikkel Duelund. © Dinamo Kiev

Anders dan in de vorige wedstrijd moet AZ dus nu toch reizen voor een voorrondeduel. En wel naar een land dat door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse zaken als ‘oranje’ is aangemerkt. Daardoor zouden de spelers van AZ bij terugkomst in Nederland in principe tien dagen in quarantaine moeten gaan. ,,Dat zou dan direct gevolgen hebben voor wedstrijden in de eredivisie want die zouden we niet kunnen spelen en dat kan natuurlijk nooit zo zijn”, zegt Slot. Een algehele uitzondering voor sportteams zou een oplossing zijn.

Uitwedstrijden

Over de beperkingen die de club tijdens zo’n trip ervaart maakt Slot zich niet druk: ,,De manier waarop we daar mee omgaan wordt voor ons als bijna een tweede natuur. Vorig jaar hebben we ook steeds in Den Haag gespeeld bijvoorbeeld. En een Europese wedstrijd is al een soort quarantaine. Je gaat via een andere ingang bij Schiphol een vliegtuig binnen en hebt dan in het land eigenlijk nauwelijks contact met de bevolking want je verblijft voornamelijk in het hotel. Bij de traditionele stadswandeling zullen we deze keer nergens naar binnen gaan.”

Door de loting kan AZ donderdag wel gewoon de oefenwedstrijd tegen AA Gent spelen die stond gepland. Als de Alkmaarders ook in de voorronde van de Champions League tegen Gent hadden moeten spelen had de club een nieuwe tegenstander moeten zoeken. ,,Nu kunnen we wel spelen. Die wedstrijd is heel belangrijk want dan kunnen Ron Vlaar en Calvin Stengs die nog steeds niet helemaal fit zijn, weer speelminuten maken voor ons.”

Volledig scherm De AZ-spelers voor het duel met Viktoria Plzen. © BSR Agency