Slot wil niets weten van stress of zorgen: ‘Feyenoord kan nog zóveel beter’

Feyenoord maakte in de voorbereiding nog weinig indruk. Toch verwacht coach Arne Slot dat zijn elftal vanavond tegen FC Luzern gaat laten zien dat er geleerd is van het recente verleden. Wat vaststaat: van stress of zorgen wil de jonge oefenmeester niets weten. ,,Nee, het gaat nog niet fantastisch. Maar iedereen ziet waar deze club vandaan komt.”

Door Dennis van Bergen



Arne Slot heeft zojuist in alle ernst de zinnetjes gezegd die je als Feyenoord-coach hoort te zeggen voorafgaand aan een belangrijke wedstrijd, als op zijn gezicht plots een glimlach doorbreekt. Of trainer zijn van een Nederlandse topclub ook niet gewoon leuk is, wordt hem gevraagd. ,,Natuurlijk is het leuk, hartstikke leuk”, antwoordt hij dan, een etmaal voor het duel met FC Luzern van vanavond. ,,Zie ik eruit alsof ik het níet leuk vind?”

Het ging de laatste maanden over van alles bij Feyenoord. Over Steven Berghuis die, zonder dat Slot hem ooit persoonlijk verwelkomd had, vertrok naar Ajax. Over de onvermijdelijke geldzorgen in De Kuip, alwéér. Over het spel tegen ADO Den Haag, PAOK Saloniki en FC Drita (tweemaal) dat nou niet bepaald opwindend was. Het is, zou je zeggen, niet de zachtst denkbare landing voor een nieuwe coach. Zeker niet voor een coach die met zijn 42 lentes nou nog niet bepaald de levenservaring heeft van Leo Beenhakker. Desondanks maakt Slot in Luzern allerminst de indruk van een nu al gebroken man, zoals Jaap Stam nog niet zo lang geleden in Rotterdam-Zuid.

Quote Ik ben het met de criticas­ters eens die vinden dat we tegen FC Drita heel slecht verdedigd hebben, maar ik durf ook te zeggen dat die wedstrijd niet overeen­komt met het beeld dat ik dagelijks op trainingen zie. Arne Slot

,,Weet je”, zegt Slot in de Swissporarena, die wel iets weg heeft van De Vijverberg en vanavond bevolkt wordt door naar schatting 3000 toeschouwers. ,,De druk is groot bij Feyenoord. En dat móet ook bij een topclub. Maar ik voel vooral heel veel begrip. Van technisch directeur Frank Arnesen, van de supporters; van iedereen eigenlijk. Logisch ook, denk ik. Want we komen natuurlijk wel ergens vandaan, hè. En dan doel ik niet alleen op dit seizoen, maar ook op het voorgaande.”

Volledig scherm © Tom Bode Multimedia

En toch laat Slot er geen misverstand over bestaan waarvoor hij en zijn elftal - waarin centrale verdediger Gernot Trauner vanavond officieel debuteert en Leroy Fer vermoedelijk vanaf de bank start - naar regenachtig Zwitserland is afgereisd: Feyenoord moet het hoofdtoernooi van de Conference League bereiken. En dat kan, denkt Slot, ondanks het feit dat de Rotterdamse club nog allerminst overtuigt. ,,Ik ben het met de criticasters eens die vinden dat we tegen FC Drita heel slecht verdedigd hebben, maar ik durf ook te zeggen dat die wedstrijd niet overeenkomt met het beeld dat ik dagelijks op trainingen zie. Geloof me: Feyenoord kan nog zóveel beter, zeker nu Trauner erbij is en Alireza Jahanbakhsh steeds fitter wordt. Dat gaan we tegen Luzern laten zien.”

Tegen de Zwitserse club, waar oud-Feyenoorder Jordy Wehrmann onder contract staat, hoopt Slot dat zijn ploeg zich met name in verdedigend opzicht stabieler manifesteert dan de laatste weken het geval was. Aan zijn aanvallende intenties zal de oud-middenvelder, zegt hij, in elk geval weinig concessies doen. ,,Omdat ik zo eigenwijs ben om te stellen dat je onze tegengoals lang niet allemaal toe kunt schrijven aan het systeem. We zijn gewoon nog in ontwikkeling. We zijn pas zes weken bezig, hè.”

Vandaar de energieke en opgewekte indruk die Slot in Luzern maakt. Hij gelooft dat de wedstrijd van vanavond de aanzet is tot een succesvol seizoen. ,,Nee, het gaat nog niet altijd fantastisch. Maar eigenlijk ben ik daar ook blij om”, besluit Slot. Lachend: ,,Want als het in zo’n kort tijdsbestek al fantastisch zou gaan, zou dat betekenen dat het trainersvak wel erg makkelijk zou zijn.”