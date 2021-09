Smullen: Parijs maakt zich op voor Champions League-kraker mét Lionel Messi

Podcast | ‘Als Madueke al 40 miljoen waard zou zijn, is Antony dan 80 miljoen waard?’

16 september Ajax is het nieuwe Champions League-seizoen overtuigend begonnen. In Lissabon werd met 1-5 gewonnen van Sporting. Mede dankzij vier goals van Sébastien Haller. In de AD Voetbalpodcast blikken verslaggever Maarten Wijffels en presentator Etienne Verhoeff terug op het duel, kijken ze vooruit naar de andere Europese wedstrijden en is er een update uit Den Haag.