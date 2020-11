Spaanse media lovend: ‘Amerikaanse vader, Nederlandse moeder, Braziliaanse ziel: Dest was on fire’

Marca looft naast de ex-Ajacied ook de andere vleugelverdediger. ,,Dest en Junior Firpo waren zeer actief op de vleugels.” Maar, zo zag ook de krant: ,,Dest was beslissend. Hij was de hele wedstrijd op zoek naar de aanval, en maakte het verschil met zijn doelpunt. Hij was messcherp.”

Ook El Mundo Deportivo is onder de indruk. ,,De spelers voor wie Ronald Koeman had gekozen, waren vanaf het begin een goed en dominant team. Dest zorgde continu voor gevaar met zijn rushes en scoorde de 0-1, was dichtbij een tweede treffer en had nog een spectaculaire dribbel in huis. Daarmee bewees hij zijn geweldige techniek. Een geslaagde revolutie voor Koeman, met een Dest die on fire is.”

Schade aanrichten

Sport schaarde de ex-Ajacied bij de absolute uitblinkers. ,,Hij liet zich aanvallend zien en toonde zich daarin een belangrijke speler. Dat is precies de reden dat Barça hem heeft gehaald, al is hij normaliter meer een specialist in het geven van assists, dan in het maken van goals. Sterker nog: hij maakte bijna een jaar lang geen goals. Op 18 december scoorde hij namens Ajax twee keer in het bekerduel met Telstar, dat waren zijn enige twee doelpunten als Ajacied. In Kiev liet hij zien dat hij veel schade kan aanrichten met zijn snelheid. Bij Ajax heeft hij een speelstijl geleerd die heel goed past bij het Barça-dna.”

Tot slot tv-zender Movistar, dat met een fraaie omschrijving komt. ,,Dest heeft een Amerikaanse vader, een Nederlandse moeder en de ziel van een Braziliaanse vleugelspits.”

Volledig scherm © EPA