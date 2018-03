Spelers voortaan speelgerechtigd in Europese competities na wintertransfer

Voetballers die in de winterse transferperiode van club wisselen, mogen in het tweede deel van het seizoen voor hun nieuwe ploeg ook uitkomen in de Champions League of Europa League. De Europese voetbalbond UEFA heeft met ingang van komende voetbaljaargang de regels versoepeld.

Tot nu toe mocht een speler niet voor twee clubs in één seizoen in hetzelfde Europese bekertoernooi uitkomen.



Zo kan FC Barcelona daarom dit seizoen in de knock-outfase van de Champions League geen beroep doen op winteraankoop Philippe Coutinho, omdat de Braziliaan in de groepsfase al uitkwam voor Liverpool. Manchester United mocht in de achtste finales van de Champions League weer wél Alexis Sánchez inzetten, omdat de Chileen voor de winter een niveau lager in de Europa League speelde voor Arsenal. Vanaf komend seizoen geldt die restrictie niet meer.

Grotere selecties

De UEFA voert vanaf komend seizoen meer wijzigingen door in de Europese toernooien. Zo mogen de wedstrijdselecties van de clubs die de wedstrijd om de Europese Supercup spelen en in de finales van de Champions League of Europa League staan uit 23 spelers bestaan, vijf meer dan normaal. Dat betekent dat liefst twaalf voetballers op de bank naast de trainer zitten. De UEFA geeft de clubs naar eigen zeggen zo meer flexibiliteit voor de ,,belangrijkste wedstrijd van het seizoen."

Vierde wissel